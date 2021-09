PISTOIESE-GROSSETO: ECCO COME COMPRARE IL BIGLIETTO

Si potranno acquistare dalle ore 17 di oggi pomeriggio i biglietti per assistere alla seconda partita del campionato di serie C che il Grosseto giocherà domenica 5 settembre 2021, alle ore 17.30, allo stadio Melani di Pistoia. I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili online sul circuito Etes (www.etes.it), al costo unico di 13 euro, e si potranno acquistare fino alle ore 19 di sabato 4 settembre.

I tifosi grossetani che vorranno assistere a Pistoiese-Grosseto potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti anche presso Hermitage viaggi in via IV Novembre 87, a Marina di Grosseto, a partire da domani mattina (venerdì 3 settembre).

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, non potrà farlo il giorno stesso allo stadio. Sarà possibile accedere allo stadio di Pistoia, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.

