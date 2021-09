SETTORE GIOVANILE: PRIME DI CAMPIONATO PER PRIMAVERA, UNDER 17 E UNDER 15

Sono tre le squadre del settore giovanile biancorosso a debuttare nell’ultimo weekend di settembre nella prima di campionato. Tre sfide casalinghe dove i giovani maremmani inizieranno a sciogliere i muscoli e prendere le misure con molte avversarie inedite. Debutto contro il Teramo per la Primavera di mister Consonni, inserita in un girone, il B, con otto rivali del centro Italia; il fischio d’inizio è sabato alle 17.

Impegni paralleli per Under 17 e Under 15, che domenica si confronteranno con i coetanei dell’Olbia, unico team isolano del girone D dove figurano anche due laziali e altri sei toscani. Si giocherà rispettivamente alle 15 e alle 12,30 sempre al Centro sportivo.

Il programma:

Primavera: Grosseto-Teramo (1a giornata) h 17

Under 17: Grosseto-Olbia (1a giornata) h 15

Under 15: Grosseto-Olbia (1a giornata) h 12,30

