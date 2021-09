Serie A, risultati 6a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Grazie anche alla terza generazione di Maldini a segno in Serie A, il Milan espugna il Picco di La Spezia e per una notte si porta in vetta alla classifica della Serie A. Il punteggio finale, 2-1, mette però in risalto l’ottima prestazione della squadra di Motta che dopo aver messo in difficolta la Juventus nel turno infrasettimanale, bissa con i rossoneri.

Dagli altri due match del sabato piovono pareggi.

Al Meazza finisce 2-2 lo scontro Inter-Atalanta con un susseguirsi d’emozioni e i nerazzurri padroni di casa che falliscono il rigore del possibile 3-2 con Dimarco. Al Ferraris di Genova, sotto gli occhi della nuova proprietà americana, è 3-3 in Genoa-Verona, con i rossoblù capaci di portarsi sul 3-2 da uno 0-2 al 49’ e poi ripresi dal colpo di testa di un ritrovato Kalinic.

Nel lunch-match la Juventus trova il secondo successo in Serie A. E come già capitato con l’altra ligure, anche con la Sampdoria arriva grazie a un 3-2 dove…





