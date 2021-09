SETTORE GIOVANILE: UNDER 17 E UNDER 15 FIRMANO L’EN PLEIN DI VITTORIE, OLBIA BATTUTO DUE VOLTE

Subito a braccia alzate anche gli Under 17 e gli Under 15, che prevalgono rispettivamente 2-1 e 3-1 nel debutto stagionale contro i coetanei dell’Olbia e firmano, assieme ai compagni della Primavera, un incoraggiante tris di successi.

Partita divertente quella dei ragazzi di Di Meglio; nel primo tempo due grosse occasioni per Conti respinte da Carta. Nel secondo partono bene i maremmani e al 21′ arriva il vantaggio di Veglianti da un tiro al volo su cross dalla sinistra. I ritmi non si abbassano e a seguire arriva il raddoppio dei locali con eurogol di Dovidio; sardi in evidenza solo nel recupero con l’acuto di Barracca su mischia, per il definitivo 2-1.

Due rigori nel buon 3-1 dei ragazzi di Violi, subito in vantaggio con Cozzolino al 3’; alla mezza’ora rimedia Scintu per il temporaneo 1-1, ma prima Belletti e poi ancora Cozzolino, nella ripresa, non sbagliano le massime punizioni che valgono tre punti da applausi.

UNDER 17: GROSSETO-OLBIA 2-1

GROSSETO: Nadalin, Fralassi (8’ st Amaddii), Bardi (8’ st Paccagnini), Affabile (5’ st Veglianti), Carlucci (8’ st Bojinov), Passalacqua, Dovidio, Arrigucci (8’ st Tavarnesi), Conti, Tenci (5’ st Presicci), Gamberi (5’ st Mori). A disposizione: Turbanti. All. Di Meglio.

OLBIA: M. Carta, P. Sanna (1’ st Contu), F. Sanna (1’ st Puggioni), Giagheddu, Desini, Di Fraia (1’ st Maracine), Brandino (1’ st Rodriguez), Barracca, Murgia, Catte, G. Carta. A disposizione: Raspitzu, Spanu, Dessena. All. Bechere.

ARBITRO: Biagi di Pisa; assistenti Cava e Giuliarini di Grosseto.

RETI: 21’ st Veglianti, 47’ st Dovidio, 52’ st Barracca.

NOTE: ammoniti Gamberi, Fralassi.

UNDER 15 GROSSETO-OLBIA 3-1

GROSSETO: Cavaglione (1’ st Balassone), Capoduri, Baldanzi (7’ st Galli), Boduri (20’ st Tosi), Stefani (1’ st Attilio), Magnani, Zauli, Ibraimi (11’ st Poccia), Belletti, Cozzolino, Colledan (7’ st Tarlev). A disposizione: Cantalino. All. Violi.

OLBIA: Riccio, Ballatore (1’ st Mannu), Putzt, Ghisu, Linaldeddu, Marini, Scintu, Mura, Dessena, Abeltino (20’ st Mandras), Marrazzo (28’ st Merlini). A disposizione: Di Gennaro, Cervo, Palumbo, Trogu. All. Aisoni.

ARBITRO: Galliani di Pistoia; assistenti Scavuzzo e Maretti di Grosseto.

RETI: 3’ e 26’ st (rig.) Cozzolino, 29’ Scintu, 10’ st (rig.) Belletti.

