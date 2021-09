Conto alla rovescia per il Social Football Summit 2021

La quarta edizione del Social Football Summit è alle porte. L’unico evento in Italia di livello internazionale dedicato alla football industry annuncia l’edizione 2021, per quest’anno con una grande novità: #SFS21 si sdoppierà in versione sia offline che online in quella che viene definita una Hybrid Edition.

Centinaia di top speaker e migliaia di partecipanti nelle precedenti edizioni, l’ultima della quale (SFS20) in versione interamente online per il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19. Ora il Social Football Summit 2021 è pronto a tornare in modalità offline ed anzi raddoppia il suo raggio d’azione.

L’evento che si terrà nella prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico di Roma il 15 e il 16 novembre 2021 potrà anche essere seguito da ogni parte del mondo in modalità online, dando a tutti l’opportunità di connettersi e seguire il live…