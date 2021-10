L’Us Grosseto regalerà 300 biglietti per la Curva nord, in occasione della gara di sabato prossimo contro il Cesena, agli studenti delle scuole superiori di Grosseto. I ragazzi che vorranno assistere, gratuitamente, alla settima giornata del campionato di serie C, che si terrà sabato prossimo alle ore 17.30 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, dovranno comunicare al docente di riferimento la propria adesione e i propri dati e quest’ultimo si occuperà di comunicarlo alla società biancorossa.

Un’iniziativa avviata già negli scorsi anni che vuole cercare di riportare allo stadio i ragazzi per sostenere il Grifone in questo difficile campionato di Serie C. Le scuole che hanno bisogno di informazioni possono scrivere alla mail comunicazione@usgrosseto1912.com.

L’articolo 300 BIGLIETTI GRATIS PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI proviene da US Grosseto 1912.