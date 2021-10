Impegni fotocopia per Primavera, Under 17 e Under 15. Dopo i successi della giornata di esordio, le tre categorie giovanili biancorosse già impegnate nei rispettivi campionati se la vedranno con i coetanei della Lucchese in trasferta.

Sabato allo stadio Comunale Capannori Principale a Marlia, Capannori, alle 15 spazio ai ragazzi di mister Consonni; arbitrerà Neto di Pisa assieme a La Veneziana di Viareggio e Temfack di Pisa. Alle 17,45 inizierà la sfida dell’undici di Di Meglio. Stesso terreno di gioco domenica dalle 11 per il duello fra i ragazzi di Violi e i rivali rossoneri.

Il programma:

Primavera: Lucchese-Grosseto (2a giornata) sabato h 15

Under 17: Lucchese-Grosseto (2a giornata) sabato h 17,45

Under 15: Lucchese-Grosseto (2a giornata) domenica h 11

L’articolo SETTORE GIOVANILE: TRASFERTA A LUCCA PER PRIMAVERA, UNDER 17 E UNDER 15 proviene da US Grosseto 1912.