Un successo e due sconfitte per le giovanili orange

Week altalenante nei risultati, ma caratterizzato da prestazioni incoraggianti quello che ha visto gli arancioni protagonisti nei campionati giovanili.

La Primavera è uscita sconfitta contro il Fiorenzuola per 5-2 (Vezzosi e Curumi i nostri marcatori). Sotto sul 3-0 abbiamo rimontato 2-3, ma nel momento migliore della squadra, c’è l’espulsione del capitano Cenni per somma di ammonizioni, vicini al pareggio in 10 con Princiotta, poi due infortuni della retroguardia negli ultimi minuti: finisce 5-2 ma risultato bugiardo.

U15: Pistoiese – Montevarchi 1-2 (Hisely).

Sbagliato da Bagnoli il rigore del possibile pareggio a dieci minuti dalla fine. Gara equilibrata, gli arancioni avrebbero meritato almeno un punto.

U17: Pistoiese – Montevarchi 3-1 (De Biase Cecchi, Bonfanti).

Partita combattuta decisa e chiusa dalla Pistoiese negli ultimi 20 minuti.