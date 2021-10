Vlahovic alla Fiorentina: Risultati e Futuro

Tutti gli appassionati che si interessano ai pronostici calcio oggi sanno che la Fiorentina sta attualmente giocando un campionato di Serie A particolarmente buono. Al momento, la squadra viola si trova al quinto posto in classifica grazie a quattro vittorie e tre sconfitte al netto di ormai sette partite giocate. Sicuramente, i tifosi e non sanno benissimo che uno dei giocatori che più ha influito sui risultati ottenuti finora in questa stagione è Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che sta facendo spesso la differenza in partita.

In questo articolo ci concentreremo su quelli che sono stati i risultati ottenuti da Vlahovic durante le prime sette partite di Serie A 2021-2022, per poi vedere quali possono essere le prospettive future di questo giocatore con la maglia viola.

Le Performance di Vlahovic in Serie A 2021-2022

Sebbene la prima partita di Serie A giocata in questa stagione non si sia conclusa con un risultato positivo contro la Roma, Dusan Vlahovic è stato decisivo per decretare la vittoria della Fiorentina contro il Torino già nella seconda giornata di campionato. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla rete di Gonzales e ad un secondo tempo per la maggior parte sul 2-0 grazie al gol di Vlahovic, il tentativo di rimonta del Torino all’89’ non è stato sufficiente per strappare un pareggio ai viola, decretando quindi il primo gol di Dusan Vlahovic in Serie A 2021-2022 come decisivo per la vittoria della squadra.

Il campione serbo si sblocca però definitivamente nella sfida contro l’Atalanta nella terza giornata di Serie A, dove la Fiorentina era, a detta di tutti i principali esperti, la squadra sfavorita. A grande sorpresa dei tifosi e degli appassionati di calcio, i viola hanno battuto la Dea a suon di rigori, portando la partita sul 2-0 per via dei gol segnati proprio da Vlahovic. Circa a metà del secondo tempo l’Atalanta ha chiuso un po’ le distanze con il rigore segnato da Zapata, ma questo non è stato abbastanza per togliere la vittoria alla Fiorentina, vittoria ampiamente firmata da Vlahovic.

Le partite contro Genoa e Inter, una vinta e una persa, non hanno visto gol di questo giocatore, però Vlahovic non si è fatto attendere molto, e puntualmente è riuscito a segnare il gol della vittoria, nonché l’unica rete della partita, contro l’Udinese nella sesta giornata di Serie A.

Sebbene poi l’ultima partita giocata dai viola si sia conclusa con una sconfitta contro il Napoli, tra l’altro squadra che domina la classifica di Serie A 2021-2022 con nemmeno una sconfitta o un pareggio, il futuro della Fiorentina in campionato sembra brillare grazie anche all’ottima forma di Vlahovic.

Il Futuro di Vlahovic alla Fiorentina

Vlahovic ha un contratto con la Fiorentina in scadenza per giugno 2023 e, viste come stanno andando le cose ultimamente, il club sarebbe interessato ad un rinnovo per tenere il campione serbo ancora per qualche anno. Proprio per questo la Fiorentina gli ha proposto un contratto di rinnovo da 4 milioni di euro netti a stagione, tuttavia, le richieste sempre più frequenti del team del giocatore hanno complicato non di poco l’operazione. Nonostante gli sforzi del club, che secondo il presidente Commisso avrebbe fatto il possibile per incontrare le richieste di Vlahovic, l’offerta di rinnovo è stata rifiutata e ora alla Fiorentina non resta altro che cercare nuove soluzioni per le prossime stagioni. Di certo c’è che il contratto attuale di Dusan Vlahovic lo lega ancora al club per 21 mesi, per questo ci si può aspettare che l’attaccante continui a dare il suo importante contributo per regalare ancora vittorie alla sua attuale squadra.