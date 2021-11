In vendita i biglietti per assistere alla partita di sabato 6 novembre, alle ore 16, tra Pontedera e Grosseto, che si disputerà allo stadio Ettore Mannucci.

I tagliandi per il settore ospiti sono acquistabili online sul circuito Etes (www.etes.it) o all’agenzia Beautiful Ways viaggi di Marina di Grosseto. Si potranno acquistare fino alle ore 19 di venerdì 5 novembre.

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, non potrà farlo il giorno stesso allo stadio. Sarà possibile accedere allo stadio di Pontedera, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.

L’articolo PONTEDERA-GROSSETO, DOVE COMPRARE IL BIGLIETTO proviene da US Grosseto 1912.