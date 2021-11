PRIMAVERA, TRASFERTA IN TERRA SARDA

Trasferta in terra isolana per la Primavera biancorossa, impegnata nel duello contro l’inseguitrice Olbia dopo la sosta del campionato. Gara ad armi pari sulla carta ma attenzione ai sardi, ancora imbattuti con una vittoria e tre pareggi.

Tutta di Olbia la terna arbitrale: dirigerà Folino coadiuvata da Bagnolo e Seu.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 14,30 allo stadio Gavino Mameli di Monti (SS).

Weekend di riposo invece per gli Under 17, gli Under 16 e gli Under 15.

Il programma della 6a giornata del campionato Primavera, girone B:

Fermana-Lucchese; Gubbio-Teramo; Olbia-Grosseto; Viterbese-Vis Pesaro. Riposa Imolese.

La classifica: Vis Pesaro 12 punti; Viterbese 10; Imolese 8; Grosseto 7; Olbia 6; Lucchese 5; Teramo 4; Fermana e Gubbio 1.

