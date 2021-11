PRIMAVERA3: SENZA RETI CONTRO L’IMOLESE

Grande agonismo ma niente reti fra la Primavera biancorossa e l’Imolese, per uno 0-0 tirato fino all’ultimo. Prima chance interessante in area emiliana con una mischia in area dove Perrella e Majuri non riescono a trovare il tempo di calciare. Poco dopo, rasoterra di Majuri parato a terra. Iniziativa di Di Meglio a cercare Rotondo, ma i difensori rivali marcano stretto.

Ospiti insidiosi al 16′ su incursione sulla destra di Guidi ma niente di fatto; un minuto dopo azione fotocopia con tiro che Comi para in sicurezza. Stessa sorte al tiro di Majuri su assist dal lato opposto di Rotondo.

Al 27’ Morara si insinua sulla destra, offre palla a Barlotti che fa partire un tiro assist per Capozzi che non calcia bene; subito dopo pallone filtrante ancora di Morara su cui non va nessun compagno.

Imolese insidiosa ancora su contropiede con Zannoni che non trova compagni, poi Majuri allontana il pericolo sparando alto.

Al 36’ netta chance per gli ospiti con Guidi ma Comi è attento, come nel successivo calcio d’angolo.

Poco prima del riposo, parate sui tiri di Benedettini e Rotondo.

A inizio ripresa l’Imolese ci prova con Zannoni e poi Barlotti, ma i loro tiri si spengono sul fondo. Al 24’ un paio di tentativi di Rotondo anche su rovesciata, ma senza agganciare la sfera e poi vedendosela parare da Romagnoli.

Al 34’ ancora Rotondo in area ma è marcato troppo stretto per calciare.

Punizione di Dalmonte al 39’ con ritocco verso rete di Benedettini, ma Comi para.

Poco prima del riposo, calcio piazzato di Benedettini e rasoterra di Morara da fuori area che finisce in rete, ma è fuorigioco. Nervosismo allo scadere con Trombini a terra per una botta proibita. Ultima azione, una punizione di Dalmonte ma la deviazione finisce fuori, controllata da Comi.

Adesso turno di riposo per i torellini, cui seguirà la trasferta contro la Vis Pesaro, valida come nona di campionato.

US GROSSETO-IMOLESE 0-0

GROSSETO: Comi, Falconi, Mema, Simi, Begnardi (6’ st Trombini) (45’ st Loffredo), Veronesi, Majuri, Perrella (26’ st Galli), Rotondo, Di Meglio, Columbu (26’ st Tiberi). A disposizione: Laudicino, Testa, Battistoni. All. De Luca.

IMOLESE: Romagnoli, Morara, Barlotti (19’ st Nerzu), Fini (10’ st Barbaro), Grassi (42’ st Betti), Bizzini, Benedettini, Dalmonte, Zannoni (10’ st Ballanti), Capozzi, Guidi. A disposizione: Bovo, Chelli, Bastianelli, Marku, Di Riso. All. Mezzetti.

ARBITRO: Pianigiani di Siena; assistenti Grandiosa e Lumetta di Piombino.

NOTE: ammoniti Fini, Begnardi, Trombini.

