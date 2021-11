Serie C, risultati 14a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Sudtirol sempre più leader del girone A della Serie C. Alla 14esima giornata, infatti, gli altoatesini hanno la meglio per 2-1 sul campo del Seregno. Una vittoria che, complice il rinvio di Padova-Juventus U23 al primo dicembre, porta a +7 il vantaggio della squadra di mister Javorcic sulla più diretta inseguitrice, il Renate (successo per 4-1 sulla Pro Patria). Rallenta la Feralpi che con la Virtus Verona non va oltre l’1-1 casalingo.

Nel girone B della Serie C finisce col pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, il derby regionale Reggiana-Cesena. Ai granata si avvicina il Modena di coach Tesser che ospitando la Vis Pesaro fa 2-1 e centra la sesta vittoria di fila. L’ultimo stop dei gialloblù risale, infatti, all’ottavo turno quando incrociarono il Montevarchi.

Torna al successo la capolista Bari nel girone C di Serie C. A farne le spese è la Vibonese che esce dal San Nicola sconfitta per 0-2. Stesso risultato, vittoria per 2-0, anche…





