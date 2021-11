SETTORE GIOVANILE: MONTEVARCHI AMARA, SCONFITTI UNDER 15 E UNDER 17

Si chiude con due sconfitte la trasferta a Montevarchi degli Under 15 e Under 17.

Battuti 4-2 i ragazzi di mister Shaba, con i padroni di casa in vantaggio al 24’ con Marraccini e sul 2-0 a inizio ripresa con Vichi. Quasi immediato il 2-1 di Baldanzi, ma a seguire arriva la doppietta del subentrato Nyamsi. Nel finale, gloria per Plutnik.

Finisce 4-1 fra gli aquilotti e il team di Di Meglio, per una gara subito in salita per i maremmani. Al 1’ arriva infatti il vantaggio di Resuttana, cui rimedia Tenci al 16’. Unionisti vicini al vantaggio prima del riposo ma nella ripresa i locali aumentano i giri dilagando con la doppietta di Croci e l’assolo di Malaj, a segno su punizione che passa in mezzo alla barriera. Un paio di imprecisioni in attacco di Cozzolino e compagni, che non riescono ad accorciare le distanze.

Prossimo impegno le sfide casalinghe contro il Monterosi Tuscia valide come settima giornata.

UNDER 15: AQUILA MONTEVARCHI-US GROSSETO 4-2

AQUILA MONTEVARCHI: Fioravanti (31’ st Paolucci), Nuti, Bettini, Marraccini, Errunghi, Talenti, Camiciottoli (31’ st Nyamsi), Lovari (31’ st Miniati), Vichi (31’ st Bigordi), Bombardieri, Spahiu (3’ st Redditi). A disposizione: Landi, Bianchini, Erpici. All. Magni.

GROSSETO: Balassone, Capoduri, Baldanzi (19’ st Canu), Ulaj (25’ st Stefani), Boduri, Magnani, Colledan (12’ st Tarlev), Ibraimi (25’ st Attilio), Belletti (19’ st Plutnik), Cozzolino (25’ st Turbanti), Zauli (1’ st Bindi). A disposizione: Cavaglioni, Coppola. All. Shaba.

ARBITRO: Buduroi di Arezzo; assistenti Ernano e Noferi di Arezzo.

RETI: 24’ Marraccini, 2’ st Vichi, 4’ st Baldanzi, 16’ st e 33’ st Nyamsi, 40’ st Plutnik.

UNDER 17: AQUILA MONTEVARCHI-US GROSSETO 4-1

AQUILA MONTEVARCHI: Ermini, Gori, Calosci, Buset, Chiti, Pestelli, Milani, Casagni, Giusti, Croci, Resuttana. A disposizione: Baldi, Haruni, Nardi, Malaj, Allushaj. All. Pagliucoli.

GROSSETO: Laudicino, Fralassi (Amadii), Paccagnini (Bardi), Arrigucci (Bojinov), Carlucci (Passalacqua), Tavarnesi, Mori (Conti), Gamberi (Dovidio), Veglianti, Tenci, Presicci (Affabile). A disposizione: De Lucia, Turbanti. All. Di Meglio.

ARBITRO: Martini di Arezzo; assistenti Materozzi di Arezzo e Scanu del Valdarno.

RETI: 1’ Resuttana, 16’ Tenci, 5’ st e 18’ st Croci, 12’ st Malaj.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: MONTEVARCHI AMARA, SCONFITTI UNDER 15 E UNDER 17 proviene da US Grosseto 1912.