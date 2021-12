ALLENAMENTO IN VISTA DEL DERBY CON LA LUCCHESE

Sono tornati in campo questo pomeriggio i giocatori biancorossi, per preparare il derby di domenica prossima in casa della Lucchese. Riscaldamento, serie di possessi e lavoro aerobico, per terminare poi con una partitella a campo ridotto.

Hanno lavorato a parte Dell’Agnello, De Silvestro, Marigosu e Verduci, ancora alle prese con i vari infortuni, mentre è rientrato in gruppo Matteo Gorelli. Differenziato, infine, per capitan Ciolli e Siniega, ma solo per recuperare dopo le tante partite giocate. Domani doppia seduta d’allenamento.

