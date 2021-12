Non riesce la rimonta al Grifone, che dopo aver subito due reti nel primo tempo cerca di rifarsi nella ripresa. Un primo tempo in cui i biancorossi non riescono a trovare la via del gol e subiscono alla mezz’ora il gol di Ferrari e pochi minuti dall’intervallo quello di Clemenza. Il gol di Cretella illude e riaccende le speranze, ma non completa la rimonta e rimanda la prima vittoria allo Zecchini.

GROSSETO: Barosi, Siniega, Ciolli, Salvi (1’ st Cretella), Raimo, Piccoli (11’ st Scaffidi), Fratini (11’ st Vrdoljak), Serena (37’ st Artioli), Semeraro, Moscati, Arras (1’ st Boccardi). A disposizione: Fallani, Biancon, Tiberi, Ghisolfi. All. Magrini.

PESCARA: Sorrentino, Rasi, Illanes, D’Ursi (32’ st Chiarella), Ferrari (26’ st De Marchi), Zappella (40’ st Cancellotti), Diambo, Pompetti, Veroli, Ingrosso, Clemenza (40’ st Bocic). A disposizione: Radaelli, Iacobucci, Valdifiori, Memushaj, Rauti, Nzita, Frascatore, Sanogo. All. Auteri.

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo (Taverna di Bergamo, Sprezzola di Mestre).

RETI: 31’ Ferrari, 43’ Clemenza, 38’ st Cretella,

Note: Spettatori totali 1265. Recupero 0’ pt, 4’ st.

L’articolo GROSSETO-PESCARA 1-2, ALTRO KO IN CASA proviene da US Grosseto 1912.