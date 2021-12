Ritorno al successo per la Primavera, che si impone contro il Teramo anche nella prima di ritorno. In terra abruzzese si chiude con un 2-1 corsaro del team di Consonni, che ritrova anche la vena offensiva di Columbu. Nel primo tempo due nette palle gol dei maremmani, ma né Perrella né Columbu riescono a beffare D’Ambrosio. Ci prova anche Tiberi poco prima del riposo, senza buon esito.

A inizio ripresa locali in vantaggio al 4’ con Ouali che trova il guizzo giusto su mischia in area piccola. Il Grosseto non perde la concentrazione e pareggia al 28’ su una ripartenza da fondo campo: il pallone arriva a Columbu che non sbaglia il tocco dell’1-1. Al 40’ palla rubata a centrocampo e di nuovo fra i piedi di Columbu, che scarta tre rivali e fa partire un tiro imparabile da posizione centrale. Una chance anche per la terza rete unionista, ma il risultato non cambia più.

TERAMO: D’Ambrosio, Petrucci, Scipioni (39’ st Angelini), Di Giuseppe, Marcanio, Tirabassi (5’ st Di Nisio), Di Battista (30’ st Capraro), Balestra, Corsini, Liberati, Ouali (34’ st Fall). A disposizione: Pertica, Antonucci, Galassi, Di Sabatino, Scotti, Cargini, Di Stefano. All. Stella.

GROSSETO: Comi, Tiberi (50’ st Battistoni), Mema (22’ st Testa), Begnardi (22’ st Rotondo), Veronesi, Simi, Perrella, Majuri, Galli (22’ st Cargiolli), Di Meglio, Columbu (40’ st Falconi). A disposizione: Loffredo, Bruni. All. Consonni.

ARBITRO: Di Caro di Chieti; assistenti D’Orazio e Di Filippo di Teramo.

RETI: 4’ st Ouali, 28’ st e 40’ st Columbu.

NOTE: ammoniti Scipioni, Veronesi, Columbu, Rotondo.

L’articolo PRIMAVERA3, SUCCESSO BIS SUL TERAMO proviene da US Grosseto 1912.