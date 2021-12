Serie B, risultati 16a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Terremoto in vetta alla classifica dopo i risultati della 16a giornata della Serie B 2021/2022.

La capolista, fino alla vigilia, Brescia cade in casa nel derby col Monza. Lo 0-2 dei brianzoli è firmato da Gytkjaer nel primo tempo e da Machin nella ripresa.

E così le Rondinelle sono superate dal Pisa, 1-0 a Como grazie a un’autorete di Scaglia dopo una manciata di minuti dal fischio d’inizio, ma anche dal Lecce, 2-0 sulla Reggina grazie alla coppa Gargiulo-Majer.

Colpisce però un altro dato: sono ben cinque le formazioni raccolte in solo quattro punti.

Perché oltre alle tre già citate ci sono anche il Benevento, 2-1 in rimonta col Pordenone, e proprio i brianzoli di Stroppa, entrambe a quota 28.

Insomma, lotta promozione sempre più intensa.

Rallenta l’Ascoli che fa 0-0 col Parma (per mister Iachini dopo tre match con i ducali soltanto 2 segni X). Torna a vincere la Cremonese, 2-0 a Cosenza.

