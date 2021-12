SETTORE GIOVANILE: UNA SCONFITTA E UN PAREGGIO CONTRO LA CARRARESE

Un risultato utile per le due rose impegnate con i coetanei della Carrarese, nell’ottava giornata.

Gli Under 15 cedono 3-1, piegati dalla doppietta di Colombo, che firma un gol per tempo, e dall’assolo di Jacopo Amato. Nella ripresa il subentrato Cozzolino accorcia le distanze.

Pareggiano gli Under 17 di mister Di Meglio, per un 2-2 tutto maturato nella prima frazione di gioco. Vantaggio di Passalacqua cui replica Alberti; a seguire centro di Conti e, poco prima del riposo, massima punizione di Negri a ripristinare gli equilibri.

Prossimo turno le trasferte contro la Viterbese, ultime gare del girone di andata.

UNDER 15: US GROSSETO-CARRARESE 1-3

GROSSETO: Cavaglioni, Capoduri, Galli (1’ st Zauli), Ulaj (1’ st Turbanti), Bindi (7’ st Belletti), Magnani, Abagnale, Stefani (7’ st Attilio), Plutnik (1’ st Cozzolino), Colledan (19’ st Tarlev), Canu (19’ st Poccia). A disposizione: Balassone, Baldanzi. All. Shaba.

CARRARESE: Bernardi, Poggi, Luciani, Menconi, Braida, Bonci, Cucurnia (21’ st Polenta), Colombi (30’ st Bassi), Tognoni, Amato J. (10’ st Biagi), Nardini (30’ st Amato D.). A disposizione: Ciampi Cioni, Ferrari, Boni. All. Galeotti.

ARBITRO: Puterio di Piombino; assistenti Rossetti e Benigni di Piombino.

RETI: 7’ e 18’ st Colombi, 10’ Amato J., 10’ st Cozzolino.

NOTE: ammoniti Menconi, Amato D.

UNDER 17: US GROSSETO-CARRARESE 2-2

GROSSETO: De Lucia, Tavarnesi, Paccagnini, Arricci, Passalacqua, Carlucci, Ovidio, Presicci, Conti, Tenci, Mori. A disposizione: Laudicino, Amaddii, Fracassi, Bardi, Gamberi, Veglianti, Turbanti. All. Di Meglio.

CARRARESE: Ragonesi, Bobbio, Jacob, Negri, Pasquini, Pergjoni, Luciani, Dell’Amico V., Carpentieri, Dell’Amico F., Alberti. A disposizione: Riccò, Bologna, Venuti, Guidi, Bardacci, Giovannoni, Grandi, Di Pace, Sommovigo. All. Ratti.

ARBITRO: Capone di Siena; assistenti Casini e Zunino di Siena.

RETI: 7’ Passalacqua, 25’ Alberti, 38’ Conti, 46’ st (rig.) Negri.

