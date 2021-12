Serie C, risultati 17a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Nella Serie C girone A il Sudtirol allunga ancora in vetta alla classifica. Sul proprio terreno, infatti, batte per 4-1 il Fiorenzuola e approfitta dell’inatteso segno X al termine di Giana Erminio-Padova, con i biancoscudati che non riescono a superare il fanalino di coda e adesso si ritrovano distanziati sei punti dalla vetta.

Vincono entrambe per 2-1 le capolista del girone B di Serie C. Il Modena in trasferta nel derby con l’Imolese, la Reggiana fra le mura di casa con la Fermana. Da segnalare la sospensione dopo 45 minuti di Lucchese-Carrarese.

In attesa del posticipo di questa sera Avellino-Bari, calcio d’inizio ore 21, il Palermo fa suo lo scontro fra seconda e terza della Serie C girone C. Fra le mura di casa, infatti, batte per 2-1 il Monopoli portandosi a quattro punti dalla vetta della classifica.

Di seguito tutti i risultati della 17a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



Risultati 17a giornata Serie C girone A

Giana…





