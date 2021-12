SETTORE GIOVANILE: VITERBESE IN FORMA, SCONFITTI UNDER 15 E 17

Si chiudono con due sconfitte esterne il girone di andata e l’anno solare degli Under 15 e gli Under 17 biancorossi.

Ko per 6-1 per il gruppo di mister Shaba, subito colpito a freddo al primo minuto con Caiazza, seguito da Rossi, Proietti con una doppietta e Cardiero nella prima mezz’ora di gioco. Nella ripresa, botta e risposta fra Belletti e Guxha.

Battuto 4-1 il team di mister Di Meglio, con i laziali a segno con Macchia e Bartoli nel primo tempo e poi con Cotugno e Gallitelli; riduce il passivo Tenci a metà ripresa.

Le prossime gare, valide come prime del girone di ritorno, si terranno in casa dell’Olbia il 30 gennaio 2022.

UNDER 15: VITERBESE-US GROSSETO 6-1

VITERBESE: De Rienzo, Proietti, Fontana, Delogu (10’ st Lozzi), Chianese, Ciarmiello, Farina (25’ st De Angelis), Pompei (10’ st Allegro), Rossi (1’ st Di Prospero), Caiazza (32’ st Emili), Cardiero (1’ st Guxha). A disposizione: Truppi, Auricchio, Presutti. All. Morra.

GROSSETO: Balassone, Capoduri, Baldanzi (15’ st Galli), Turbanti (1’ st Plutnik), Bindi (15’ st Canu), Magnani (15’ st Coppola), Abagnale, Ibraimi (1’ st Zauli), Belletti, Cozzolino (15’ st Attilio), Tarlev (1’ st Colledan). A disposizione: Cavaglioni, Stefani. All. Shaba.

ARBITRO: Antonuccio di Roma1; assistenti Viziru di Roma1 e Mattiacci di Viterbo.

RETI: 1’ Caiazza, 5’ Rossi, 14’ e 30’ Proietti, 25’ Cardiero, 25’ st Belletti, 33’ st Guxha.

NOTE: ammoniti Delogu, Canu; espulso al 18’ st Proietti.

UNDER 17: VITERBESE-US GROSSETO 4-1

VITERBESE: Giulietti, Porcu, Bartoli, Califano, Dibuono, Troise, Gallitelli, Cotugno, Macchia, D’Amore, Caputo. A disposizione: Brassetti, Pelliccioni, Toma, Di Cecca, Silvestroni, Compagnone, Riso, De Angelis, Di Natale. All. Manni.

GROSSETO: Nadalin (Laudicino), Fralassi (Bardi), Paccagnini (Carlucci), Arrigucci (Amadii), Turbanti (Gamberi), Passalacqua, Dovidio, Presicci, Veglianti (Tavarnesi), Tenci, Conti. All. Di Meglio.

ARBITRO: Cocciolo di Roma2.

RETI: 13’ Macchia, 30’ Bartoli, 5’ st Cotugno, 25’ st Tenci, 40’ st Gallitelli.

L’articolo SETTORE GIOVANILE: VITERBESE IN FORMA, SCONFITTI UNDER 15 E 17 proviene da US Grosseto 1912.