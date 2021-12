Ecco lo staff di mister Lopez

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Giovanni Lopez, il quale si è espresso in modo positivo riguardo la qualità degli uomini a sua disposizione e quindi sulle prospettive nonostante la precaria situazione di classifica. Ha inoltre comunicato che intende, almeno nelle prime partite, confermare il sistema di gioco 3-5-2 adottato fin qui. A completamento di quanto comunicato riguardo lo staff, si informa che è stato confermato il preparatore atletico Michele Grassi, mentre si registra il ritorno del preparatore dei portieri Cristian Tosti, per il quale non si è concretizzato l’accordo per trasferirsi all’estero. Andrea Puggelli che lo aveva rilevato nel ruolo rientra a far parte della formazione Primavera.

Nella foto: mister Lopez (a sinistra) con il direttore Stefano Stefanelli.