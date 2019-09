Il tabellino di AC Prato – Seravezza 0-0

La prima partita casalinga del Prato per il Campionato di Serie D Girone A termina sullo 0 a 0 contro il Seravezza.Il Prato domina la partita spinto anche dal supporto dei tifosi lanieri, che per tutta la partita hanno incitato la compagine di Mr. Esposito.Sono state molteplici le possibilità di andare in vantaggio per il Prato:al 36′ con Kouassi che colpisce la traversa; al 45′ sempre Koaussi lancia Fofana verso la porta avversaria, ma l’ottimo Mazzini para la conclusione del centravanti laniero.Nel secondo tempo è sempre predominio del Prato con un’altra occasione per Fofana al 58′ sempre parata dal portiere avversario e successivamente un’altra traversa colpita da Fanucchi,Ci prova anche Cellini, ma senza successo. L’ultima occasione arriva al 2′ minuto di recupero con punizione battuta da Mariani e deviata in calcio d’angolo da Mazzini.

PRATO

Bagheria, Gentili, Scianname (9′ st Diarrassouba), Ghini (16′ st Gargiulo), Diana, Giampa, Regoli, Maria