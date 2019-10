Continua la striscia positiva della Juniores laniera.

Quarta giornata del Campionato Juniores Nazionali e quarta vittoria consecutiva per la squadra di Mr. Innocenti,che rimane così in testa alla classifica con punteggio pieno in coabitazione con lo Scandicci.Il Prato sconfigge il Vigor Carpaneto per 2 a 1 nella partita odierna svoltasi allo stadio “Ado Nelli” di Montemurlo.I biancazzurri vanno in vantaggio già al 2′ del pt con Noferi e raddoppiano al 27 sempre del primo tempo con Casati.La rete della squadra ospite arriva al 55′ con Pontoglio.Cecconi, Pulizia, Noferi, Casati, Maggini, Riggio, Niang, Biancalani, Dema, Rudalli, Semboloni.A Disposizione: Vernace, Gamberucci, Belli, Sangineto, Romanelli, Hoxha, Passeri, Cipriani, Del Greco.Allenatore: Innocenti.