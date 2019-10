Il Prato vince e torna in testa.

Il Prato torna a vincere, dopo il passo falso contro il Bra, battendo in casa per 4 a 2 il Vado. La squadra laniera sblocca la partita al 14′ con Diana, che devia in rete con il ginocchio un calcio di punizione battuto da Gargiulo. Il Vado prova immediatamente a pareggiare con un tiro di Gallo, che va oltre la traversa. Al 34′ ci prova Gentili a raddoppiare per il Prato, colpendo di testa un altro calcio di punizione battuto sempre da Gargiulo. Illiante è pronto a respingere l’incornata di Gentili. Il pareggio del Vado arriva propio alla fine del primo tempo: Oubakent viene atterrato in area da Carli, sul seguente calcio di rigore segna Donaggio. La ripresa si apre con due cambi del Prato: entranno Kouassi e Cecchi per Surraco e Carli. Al 47′ Bagheria viene impegnato da un tiro di Donaggio, successivamente è Ferrara ad impegnare la difesa laniera, che respinge il suo tiro. La seconda rete del Prato giunge al 61′ grazie ad un colpo di testa di Fofana, che raccoglie un calcio di punizo

