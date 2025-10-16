Alessio Dionisi è di nuovo l’allenatore dell’Empoli

Nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) l’1 aprile 1980, Alessio Dionisi intraprende la carriera da allenatore nel 2014, guidando l’Olginatese. Successivamente siede sulle panchine di Borgosesia e Fiorenzuola. Nell’estate 2018 approda all’Imolese, in Serie C, con cui conquista il terzo posto in campionato e la semifinale playoff. La stagione seguente guida il Venezia in Serie B, chiudendo all’undicesimo posto. Nel 2020 arriva all’Empoli, conducendo gli azzurri alla promozione in Serie A grazie alla vittoria del campionato a due giornate dal termine della stagione regolare. Al termine di quella stagione, a Dionisi fu assegnata la panchina d’argento, quale miglior tecnico della serie cadetta. Nelle due annate successive è alla guida del Sassuolo in Serie A, centrando un undicesimo e un tredicesimo posto. Nella scorsa stagione ha allenato il Palermo in Serie B.



