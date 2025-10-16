Le Juniores Nerazzurre ospitano il Pontedera

Programma
ricco
e
variegato
per
il
settore
femminile
delle
giovanili
nerazzurre.
Appuntamento
casalingo
per
le
Juniores
impegnate
allo
“Scirea”
contro
il
Pontedera,
mentre
le
Under
17
saranno
di
scena
in
casa
della
Bellaria.
Ecco
il
quadro
completo
delle
gare:
Campionato
JUNIORES
Pisa-Pontedera
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
17
Bellaria-Pisa
(sabato,
ore
18.00)
Campo
“Orsini”,
viale
Europa,
Pontedera
Campionato
UNDER
15
Pisa-Rinascita
Doccia
(domenica,
ore
10.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
UNDER
12
Pisa-Ponsacco
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Scirea”,
via
De
Amicis,
Arena
Metato
Campionato
PULCINI
Fratres
Perignano-Pisa
(sabato,
ore
15.30)
Campo
“Matteoli”,
via
del
Risorgimento,
Perignano