La Primavera in casa del Bari

Torna
in
campo
la
Primavera
del
Pisa
Sporting
Club
che
cercherà
di
difendere
il
primato
in
classifica
sul
difficile
campo
del
Bari.
Trasferta
insidiosa
anche
per
l’Under
17
impegnata
a
Spezia;
e
la
sfida
con
i
liguri
riguarderà
anche
le
categorie
Under
16
e
Under
15.
Ecco
il
programma
completo:
Campionato
PRIMAVERA
2
Bari-Pisa
(domenica,
ore
15.00)
Stadio
“Palmiotta”,
via
Savatti
1,
Modugno
Campionato
UNDER
17
Spezia-Pisa
(domenica,
ore
11.30)
Campo
“Ferdeghini”,
via
Melara
91,
La
Spezia
Campionato
UNDER
16
Pisa-Spezia
(sabato,
ore
13.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
15
Pisa-Spezia
(sabato,
ore
11.00)
Stadio
“Pagni”,
via
XXV
Aprile
6,
Peccioli
Campionato
UNDER
14
Pisa-Pontedera
(domenica,
ore
11.00)
Stadio
“Corsi”,
via
Di
Vittorio,
Calcinaia
Campionato
UNDER
13
Pisa-Pontedera
(domenica,
ore
11.00)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
Campionato
ESORDIENTI
2°
ANNO
Pisa-Oltrera
(domenica,
ore
9.00)
Cus
Pisa,
via
Chiarugi
5,
Pisa
Campionato
ESORDIENTI
1°
ANNO
Ponsacco-Pisa
(domenica,
ore
11.00)
Campo
“I
Poggini”,
via
Buozzi
135,
Ponsacco
Campionato
PULCINI
2°
ANNO
Fornacette-Pisa
(domenica,
ore
18.30)
Campo
“Masoni”,
via
Circonvallazione,
Fornacette
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-Fornacette
(sabato,
ore
16.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PULCINI
1°
ANNO
Pisa-Pisa
Ovest
(sabato,
ore
15.00)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Porta
Piagge-Pisa
(domenica,
ore
10.30)
Campo
“San
Cataldo”,
via
De
Ruggiero
1,
Pisa
Campionato
PRIMI
CALCI
8
ANNI
Pisa-Oltrera
(domenica,
ore
10.30)
Campo
“Zara”,
via
del
Viadotto
8,
Coltano