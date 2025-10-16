Comunicato Societario (16 ottobre 2025)

Con

soddisfazione

il

Pisa

Sporting

Club

comunica

di

aver

formalmente

designato

la

Ing.

Ferrari

S.p.A.

come

“General

Contractor”

relativamente

al

progetto

del

Pisa

Training

Centre.

Si

tratta

di

un

passaggio

fondamentale

nel

percorso

che

porterà

alla

realizzazione,

del

nuovo

Centro

Sportivo

della

Società

nerazzurra

che

sorgerà

nella

località

di

Gagno

a

poca

distanza

dalla

Cetilar

Arena

e

dalla

Torre

Pendente,

i

principali

simboli

sportivi

e

storici

della

città.

La

Ing.

Ferrari

S.p.A.,

con

sede

a

Modena,

è

controllata

della

Ing.

Ferrari

Holding,

un

gruppo

composto

da

aziende

altamente

specializzate

che

operano

in

modo

sinergico

per

fornire

soluzioni

tecnologicamente

avanzate

in

molteplici

settori

strategici.

La

società

si

distingue

come

realtà

di

eccellenza

a

livello

nazionale

nei

servizi

di

General

Contracting

e

Facility

Management

a

supporto

dell’industria

italiana.

LA

CENTRALITÀ.

IL

General

Contractor

avrà

il

compito

di

gestire

l’intero

processo

del

progetto

Pisa

Training

Centre,

agendo

come

unico

punto

di

contatto

e

di

coordinamento

di

tutte

le

professionalità

coinvolte

e

di

supervisionare

la

parte

operativa,

tecnica

e

amministrativa

dell’intero

cantiere

fino

al

completamento

dei

lavori

Una

volta

completato

–

tempi

stimati

15

mesi

–

il

Pisa

Training

Centre

diventerà

il

Quartier

Generale

del

Club

e

il

Pisa

Sporting

Club

per

la

prima

volta

nella

sua

ultracentenaria

storia

avrà

una

casa

dove

ospitare

per

tutte

le

attività

agonistiche

e

non

solo

la

Prima

Squadra

e

le

principali

formazioni

del

Settore

Giovanile.

Il

progetto

si

svilupperà

su

un’area

di

121.900

mq

all’interno

della

quale

saranno

realizzati,

oltre

alla

sede

operativa,

una

foresteria,

un

nuovo

Pisa

Store,

un’area

ristoro,

spazi

per

l’Academy

e

7

campi

di

calcio,

uno

dei

quali

con

i

requisiti

richiesti

dai

criteri

infrastrutturali

per

ospitare

gare

ufficiali

tra

cui

Tribune

con

capienza

superiore ai 1.500 posti.