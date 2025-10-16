Comunicato Societario (16 ottobre 2025)

Con
soddisfazione
il
Pisa
Sporting
Club
comunica
di
aver
formalmente
designato
la
Ing.
Ferrari
S.p.A.
come
“General
Contractor”
relativamente
al
progetto
del
Pisa
Training
Centre.
Si
tratta
di
un
passaggio
fondamentale
nel
percorso
che
porterà
alla
realizzazione,
del
nuovo
Centro
Sportivo
della
Società
nerazzurra
che
sorgerà
nella
località
di
Gagno
a
poca
distanza
dalla
Cetilar
Arena
e
dalla
Torre
Pendente,
i
principali
simboli
sportivi
e
storici
della
città.
La
Ing.
Ferrari
S.p.A.,
con
sede
a
Modena,
è
controllata
della
Ing.
Ferrari
Holding,
un
gruppo
composto
da
aziende
altamente
specializzate
che
operano
in
modo
sinergico
per
fornire
soluzioni
tecnologicamente
avanzate
in
molteplici
settori
strategici.
La
società
si
distingue
come
realtà
di
eccellenza
a
livello
nazionale
nei
servizi
di
General
Contracting
e
Facility
Management
a
supporto
dell’industria
italiana.
LA
CENTRALITÀ.
IL
General
Contractor
avrà
il
compito
di
gestire
l’intero
processo
del
progetto
Pisa
Training
Centre,
agendo
come
unico
punto
di
contatto
e
di
coordinamento
di
tutte
le
professionalità
coinvolte
e
di
supervisionare
la
parte
operativa,
tecnica
e
amministrativa
dell’intero
cantiere
fino
al
completamento
dei
lavori
Una
volta
completato
–
tempi
stimati
15
mesi
–
il
Pisa
Training
Centre
diventerà
il
Quartier
Generale
del
Club
e
il
Pisa
Sporting
Club
per
la
prima
volta
nella
sua
ultracentenaria
storia
avrà
una
casa
dove
ospitare
per
tutte
le
attività
agonistiche
e
non
solo
la
Prima
Squadra
e
le
principali
formazioni
del
Settore
Giovanile.
Il
progetto
si
svilupperà
su
un’area
di
121.900
mq
all’interno
della
quale
saranno
realizzati,
oltre
alla
sede
operativa,
una
foresteria,
un
nuovo
Pisa
Store,
un’area
ristoro,
spazi
per
l’Academy
e
7
campi
di
calcio,
uno
dei
quali
con
i
requisiti
richiesti
dai
criteri
infrastrutturali
per
ospitare
gare
ufficiali
tra
cui
Tribune
con
capienza
superiore ai 1.500 posti.