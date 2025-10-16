La Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro

In
occasione
della
7ª
giornata
di
Campionato,
in
programma
da
sabato
18
a
lunedì
20
ottobre,
tutte
le
squadre
della
Serie
A
Enilive
scenderanno
in
campo
per
la
Lega
del
Filo
d’Oro,
invitando
i
tifosi
a
contribuire
con
una
semplice
donazione.
In
tutti
gli
stadi
sarà
trasmesso
sui
maxi-schermi
il
video
dell’iniziativa,
mentre
in
televisione
andrà
in
onda
la
grafica
dedicata
“Spazio
ai
Sogni”
poco
prima
del
fischio
di
inizio
di
ogni
match.
Nel
post
gara,
inoltre,
gli
allenatori
si
presenteranno
ai
microfoni
per
le
interviste
di
rito,
a
cui
si
aggiungerà
l’appello
dedicato
alla
campagna,
e
porteranno
sulla
propria
giacca
l’adesivo
della
Lega
del
Filo
d’Oro.
Tutti
insieme
possiamo
contribuire
al
sogno
di
migliaia
di
bambini
e
adulti
sordociechi
e
delle
loro
famiglie
e
sostenere
la
Lega
del
Filo
d’Oro,
che
da
oltre
60
anni
si
prende
cura
di
loro.
Basta
un
sms
o
una
chiamata
da
rete
fissa
al
45514
per
supportare
le
attività
della
Fondazione
che
ha
l’obiettivo
di
aprire
due
nuove
sedi
territoriali
per
rendere
i
propri
servizi
alle
famiglie
che
ne
hanno
bisogno.
Saranno
i
portieri
Michele
Di
Gregorio,
Alex
Meret,
Daniele
Padelli
e
Ivan
Provedel
insieme
a
Samir
Handanovic,
oggi
allenatore
dell’Under
17
dell’Inter,a
diffondere
il
messaggio
e
l’appello
a
donare.
Insieme
a
loro,
a
sostenere
l’iniziativa
tanti
personaggi
del
mondo
dello
spettacolo
e
della
cultura
e
glistorici
testimonial
della
Lega
del
Filo
d’Oro
Renzo
Arbore
e
Neri
Marcorè.
Come
donare.
Il
valore
della
donazione
sarà
di
2
euro
per
ogni
SMS
inviato
da
cellulari
WINDTRE,
TIM,
Vodafone,
iliad,
PosteMobile,
Fatweb,
Coop
Voce,
Tiscali;
di
5
o
10
euro
per
chiamate
da
rete
fissa
TIM,
Vodafone,
WINDTRE,
Fastweb,
Tiscali
e
di
5
euro
da
Convergenze
e
PosteMobile.
Lega
del
Filo d’Oro
dal
1964
è
punto
di
riferimento
in
Italia
per
l’assistenza,
l’educazione,
la
riabilitazione,
il
recupero
e
la
valorizzazione
delle
potenzialità
residue
e
il
sostegno
alla
ricerca
della
maggiore
autonomia
possibile
delle
persone
sordocieche
e
con
pluridisabilità
psicosensoriale.
La
Lega
del
Filo
d’Oro
segue
ogni
anno
oltre
1200
utenti
provenienti
da
tutta
Italia
nei
Centri
e
Servizi
Territoriali
di
Osimo
(AN),
Sede
Nazionale,
Lesmo
(MB),
Modena,
Molfetta
(BA)
e
Termini
Imerese
(PA)
e
nelle
Sedi
Territoriali
di
Novara,
Padova,
Pisa,
Roma,
San
Benedetto
dei
Marsi
(AQ)
e
Napoli