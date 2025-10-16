La Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro

In

occasione

della

7ª

giornata

di

Campionato,

in

programma

da

sabato

18

a

lunedì

20

ottobre,

tutte

le

squadre

della

Serie

A

Enilive

scenderanno

in

campo

per

la

Lega

del

Filo

d’Oro,

invitando

i

tifosi

a

contribuire

con

una

semplice

donazione.

In

tutti

gli

stadi

sarà

trasmesso

sui

maxi-schermi

il

video

dell’iniziativa,

mentre

in

televisione

andrà

in

onda

la

grafica

dedicata



“Spazio

ai

Sogni”

poco

prima

del

fischio

di

inizio

di

ogni

match.

Nel

post

gara,

inoltre,

gli

allenatori

si

presenteranno

ai

microfoni

per

le

interviste

di

rito,

a

cui

si

aggiungerà

l’appello

dedicato

alla

campagna,

e

porteranno

sulla

propria

giacca

l’adesivo

della

Lega

del

Filo

d’Oro.

Tutti

insieme

possiamo

contribuire

al



sogno

di

migliaia

di

bambini

e

adulti

sordociechi

e

delle

loro

famiglie

e

sostenere

la

Lega

del

Filo

d’Oro,

che

da

oltre

60

anni

si

prende

cura

di

loro.

Basta

un

sms

o

una

chiamata

da

rete

fissa

al



45514

per

supportare



le

attività

della

Fondazione

che

ha

l’obiettivo

di

aprire

due

nuove

sedi

territoriali

per

rendere

i

propri

servizi

alle

famiglie

che

ne

hanno

bisogno.

Saranno

i

portieri



Michele

Di

Gregorio,

Alex

Meret,

Daniele

Padelli

e

Ivan

Provedel

insieme

a



Samir

Handanovic,

oggi

allenatore

dell’Under

17

dell’Inter,a

diffondere

il

messaggio

e

l’appello

a

donare.

Insieme

a

loro,

a

sostenere

l’iniziativa

tanti

personaggi

del

mondo

dello

spettacolo

e

della

cultura

e

glistorici

testimonial

della

Lega

del

Filo

d’Oro



Renzo

Arbore

e



Neri

Marcorè.



Come

donare.

Il

valore

della

donazione

sarà

di

2

euro

per

ogni

SMS

inviato

da

cellulari

WINDTRE,

TIM,

Vodafone,

iliad,

PosteMobile,

Fatweb,

Coop

Voce,

Tiscali;

di

5

o

10

euro

per

chiamate

da

rete

fissa

TIM,

Vodafone,

WINDTRE,

Fastweb,

Tiscali

e

di

5

euro

da

Convergenze

e

PosteMobile.



Lega

del

Filo d’Oro

dal

1964

è

punto

di

riferimento

in

Italia

per

l’assistenza,

l’educazione,

la

riabilitazione,

il

recupero

e

la

valorizzazione

delle

potenzialità

residue

e

il

sostegno

alla

ricerca

della

maggiore

autonomia

possibile

delle

persone

sordocieche

e

con

pluridisabilità

psicosensoriale.

La

Lega

del

Filo

d’Oro



segue

ogni

anno

oltre

1200

utenti

provenienti

da

tutta

Italia

nei

Centri

e

Servizi

Territoriali

di

Osimo

(AN),

Sede

Nazionale,

Lesmo

(MB),

Modena,

Molfetta

(BA)

e

Termini

Imerese

(PA)

e

nelle

Sedi

Territoriali

di

Novara,

Padova,

Pisa,

Roma,

San

Benedetto

dei

Marsi

(AQ)

e

Napoli