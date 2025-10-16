La Scuola Calcio protagonista alla Cetilar Arena

Sabato
prossimo
alla
Cetilar
Arena
non
si
giocherà
soltanto
Pisa-Verona
(calcio
d’inizio
alle
ore
15.00).
Durante
l’intervallo
della
sfida
valida
per
la
settima
giornata
della
Serie
A
EniLive
scenderanno
in
campo
infatti
i
bambini
della
Scuola
Calcio
nerazzurra,
precisamente
la
squadra
che
rientra
nella
categoria
Under
8,
per
giocare
una
mini-partitella
sotto
la
Curva
Nord.
Un’emozione
unica
per
tutti
i
piccoli
protagonisti
in
nerazzurro
e
per
lo
staff
che
in
questa
stagione
si
prende
cura
di
loro.
Questi
i
loro
nomi:
Tommaso
Alvoni,
Mattia
Amoruso,
Tommaso
Banti,
Matias
Berti
Lorenzi,
Filippo
Bertini,
Nicolò
Cerrai,
Vittorio
Daddi,
Gioele
Del
Sarto,
Elia
Francesconi,
Tommaso
Gori,
Giulio
Materassi,
Enea
Palushi,
Leonardo
Paolettoni,
Diego
Serafini,
Edoardo
Tosi,
Lucio
Valtriani.
I
componenti
dello
Staff:
Matteo
Barsotti,
Dario
Bertelli,
Giada
Doni,
Leonardo
Macelloni,
Cristian
Salvini,
Tommaso
Sargentini,
Camilla
Schneck
(Nella
foto
un
momento
della
simile
iniziativa
organizzata
nel
maggio
del
2024)