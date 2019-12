Vittoria casalinga del Prato contro il Casale.

Terza vittoria consecutiva per il Prato, ottenuta contro un buon Casale. Il Prato si fa subito pericoloso al 13′ con Carli che indirizza in porta la sfera su assist di Surraco. Il tiro di Carli viene neutralizzato dal portiere ospite.Al 36′ è l’ex di turno Coccolo a tirare di poco a lato della porta laniera. Al 43′ Gentili, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Tomi, colpisce di testa la sfera e porta in vantaggio il Prato. Poco dopo sempre il Prato con Carli avrebbe l’occasione del raddoppio, ma la conclusione finisce di poco a lato. La rete del raddoppio laniera arriva al 54′ nuovamente dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Questa volta è Fofana che incorna in rete. Fofana avrebbe l’occasione per chiudere definitivamente la partita al 70′, quando lanciato a rete tira centrale ed il portiere ospite para senza problemi. Anche Carli sullo scadere avrebbe la possibilità di realizzare la rete del 3 a 0, ma la sua conclusione colpisce il palo della porta avversaria.

