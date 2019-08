Tra Fiorentina e Napoli vince lo spettacolo, perde la VAR

Il Napoli vince a fatica, più di non quanto non dica il 4-3 in continua rimonta. Vince soprattutto con una rete, quella del 2-1, che nasce da un rigore che solo Massa e il VAR hanno visto. Proprio tecnicamente, parlando. Se già il rigore del vantaggio viola potrebbe far storcere il naso ai puristi con la nuova regola sul fallo di mano (e la non necessaria volontarietà), quello del primo vantaggio napoletano è inspiegabile con qualsiasi regola.

La natura mistica del rigore appena dato al Napoli, potere al VAR. #FiorentinaNapoli pic.twitter.com/pOpLHu2own — Mattia Zave Ravanelli (@zave) August 24, 2019

Peccato perché la baby Viola aveva fatto un primo tempo da applausi, mettendo sotto gli ospiti, nonostante lo svantaggio all’intervallo nato da un errore di rinvio prima e dalla decisione di Massa.

Nella ripresa la gara è più equilibrata, anche se sono ancora le difese a dare spazio all’ampio tabellino di marcatori.

In apertura pareggia Milenkovic con un prepotente colpo di testa direttamente da corner, ma 4 minuti dopo Napoli ancora in vantaggio, con Callejon che trova l’angolino su assist di Insigne. Larga la difesa viola che però trova nuove quadrature. Al 61’ Boateng prende il posto di Vlahovic e impegna subito Meret con un bel destro da fuori.

Proprio il Prince dopo 4 minuti firma il 3-3 con un gran tiro da fuori. Stavolta il pari dura solo due minuti, ancora viola larghi e gli azzurri tornanto avanti con Insigne che sfrutta un grande assist di Callejon ancora libero sulla destra.

Arriva il momento di Ribery, che prende il posto di un ottimo Sottil. Conquisterebbe anche un rigore, ma Massa lascia correre e anche in questo caso non va alla VAR. La vera sconfitta. 93esimo. #Hysaj trattiene #Robben che cade ‘in area’?

Rigore? Punizione dal limite? Oppure tutto regolare?

Partita davvero pazzesca

Dopo il rigore a #Mertens tutto è lecito 😂😂🔥🔥🔥#FiorentinaNapoli | #Napoli | #SerieA | #Fiorentina | #Var pic.twitter.com/SF0cr6xCCs — Lorenzo Romandini (@Lor_Romandini) August 24, 2019