Iachini: convocati e conferenza con obiettivo Bologna. Le parole di Commisso

Stamani, a un orario inusuale rispetto al passato ovvero alle ore 09:00, all’interno della Sala stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”, si è tenuta la conferenza stampa del Mister Giuseppe Iachini.

Conferenza stampa Iachini Live: Conferenza stampa Iachini Pubblicato da ACF Fiorentina su Sabato 4 gennaio 2020

Nell’incontro aperto alla stampa Iachini non si è tirato indietro: “Mi ha fatto molto piacere l’accoglienza di così tanta gente, li ringrazio di questo aspetto: la stima per quello che è stato il nostro percorso insieme di vita non è mai mancato, mi auguro che questo aspetto possa essere riversato verso i tifosi che hanno sempre seguito la squadra”. Squadra che ha visto dal livello della forma: “Abbiamo iniziato a mettere dei mattoni e abbiamo buoni margini di miglioramento sotto tutti i punti di vista: a me piace che la squadra vada in campo sapendo cosa fare, sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. Forse abbiamo preso qualche gol di troppo e dobbiamo cambiare questa tendenza.”

Poi sono arrivati i convocati nel corso della giornata.

In giornata ha parlato anche Commisso, ecco le sue parole dal video della società su Facebook.