Ragazze in campo con la Fiorentina!

Un weekend ricco di gare interessanti per le giovanili amaranto. Tra il 16 ed il 17 Febbraio scendono in campo quasi tutti i nostri ragazzi. Amichevoli al Mastacchi ed a Salviano per le Under 16 e 15. La Primavera giocherà a Ferentino con il Frosinone, mentre l’Under 17 attende il Genoa. Le ragazze dell’Under 15 se la vedranno con la Fiorentina a Banditella. (p.nac)

Primavera: Frosinone-Livorno, sab 16/2 a Ferentino (Fr) ore 14:30

Under 17: Livorno-Genoa, sab 16/2 ore 14 a Banditella

Under 15 Femminile: Livorno-Fiorentina, sab 16/2 ore 17:15 a Banditella

Giovanissimi Regionali: Livorno-Carrarese, dom 17/2, ore 11:30 a Banditella

Giovanissimi Regionali B: Livorno-Pisa, dom 17/2 ore 10 a Banditella

Esordienti A: Costa Estrusca-Livorno, campo “Barbetti” di San Vincenzo

Esordienti B: Academy Li-Livorno, dom 17/2 ore 10.15 a Cappuccini (Li)

Esordienti B Femm: Livorno-Sorgenti, sab 16/1 ore 16 a Banditella

Grassroots: Livorno,Cecina, Palazzi, Picchi, sab 16/2 ore 15 a Banditella

Primi Calci Femm: Academy Li-Livorno, sab 16/2 ore 16:15 ai Cappuccini (Li)

Primi Calci A 2011: Livorno-Picchi, dom 17/2 ore 9 a Banditella

Primi Calci A 2011: Livorno-Atl Etruria, dom 17/2 ore 10 a Banditella

