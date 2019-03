Weekend senza vittorie per i giovani amaranto

Un weekend nero per le giovanili amaranto. All’eliminazione della Primavera al “Viareggio” (ko per 3-1 con il Dukla Praga), si aggiungono le sconfitte delle Under e, dei Giovanissimi Regionali. Non bastano le reti di Stringara, Poli e Lika. Lazio e Sampdoria battono i più grandi. Unico pareggio per le ragazze che fanno 1-1 in casa con l’Empoli. (p.nac)

Under 17: Lazio-Livorno 4-1 (Stringara)

Under 16: Sampdoria-Livorno 3-1 (Poli)

Under 15: Sampdoria-Livorno 3-1 (Lika)

Under 15 Femm: Livorno-Empoli 1-1 (Solimeo)

Giovanissimi Regionali: Empoli-Livorno 6-3

Giovanissimi Regionali B: Pontedera-Livorno 2-0

