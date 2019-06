Il Mattone del Cuore torna a Livorno

Il grande evento benefico 2019 di Olimpiadi del Cuore, “Progetto Mattone del Cuore Livorno-Montenero-Capraia”, torna a Livorno dopo la bellissima edizione dello scorso anno.

Paolo Brosio con la “Onlus Olimpiadi del cuore” replica la scelta della location a Livorno e Montenero, toccando, dopo Gorgona, un’altra isola dell’Arcipelago toscano, Capraia E, vicino alla onlus di Brosio, c’è anche il Livorno Calcio. A Capraia i primi due giorni di eventi il giovedì 13 giugno con il trekking del cuore e venerdì 14 con i tornei di calcetto maschile e femminile, la Pesca del Cuore di Carlo Conti al suo decimo anno, quindi la gara di nuoto “Bracciata del cuore” e il pranzo del cuore nella calata del porto capraiese. Poi tutti in traghetto fino a Livorno dove la sera ci sarà il grande show al PalaModigliani di Conti, Pieraccioni e Panariello. La conclusione domenica 16 giugno con la Marcia del cuore del santuario di Montenero fino alla Madonna dei Popoli del porto al cantiere Benetti.

A lanciare il progetto con Paolo Brosio, c’erano monsignor Simone Giusti, due calciatori famosi: il livornese centravanti del Cagliari e della nazionale Leonardo Pavoletti, il capitano del Livorno Andrea Luci e l’arbitro internazionale livornese Luca Banti. Per il mondo dello spettacolo c’erano il conduttore di Mediaset Paolo Ruffini e il cantante Sandro Giacobbe storico leader della Nazionale Italiana Cantanti. Carlo Conti è intervenuto telefonicamente. Erano presenti anche l’ammiraglio Giuseppe Tarzia comandante del porto di Livorno e i vertici del CSI (Centro Sportivo Italiano) di Roma, della Toscana e di Livorno. Per info sullo show Conti-Panariello-Pieraccioni telefonare 392-43.08.616 o www.ticketone. it.

La Marcia della pace sarà un lungo serpentone amaranto nel quale i partecipanti indosseranno la maglia celebrativa con i loghi del Livorno Calcio e della città di Livorno, del Csi. La maglietta è in vendita a 15 euro e si può acquistare da Decathlon, all’hotel Granduca e ai bagni Lido dove ci sarà il pranzo post camminata. Iscrizioni alla marcia on line e sul sito delle Olimpiadi del cuore.