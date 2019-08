Livorno esordio amaro a Chiavari

Il Livorno perde 1-0 a Chiavari contro la Virtus Entella nell’esordio del campionato di B 2019/20. Per le sorti degli amaranto è decisivo il rigore di Mancosu a 28′ (fischiato un dubbio fallo di Di Gennaro su Morra). Il Livorno non soffre tanto, ma crea poco, ed inoltre ci si mette anche la sfortuna, quando al 36′ Rocca colpisce il palo con un bel tiro da circa trenta metri. Nella ripresa mister Breda, ex di turno, ci prova anche inserendo i nuovi Mazzeo e Stoian, ma alla fine il risultato non cambia. Sabato prossimo (alle 21) al “Picchi” prima in casa contro il Perugia. (p.nac)

Virtus Entella: Contini; Coppolaro, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra (66′ Crimi), Mancosu (75′ De Luca). A disposizione di mister Boscaglia: Paroni, Borra, Valietti, De Santis, Crialese, De Luca G., Currarino, M., Bonini, Sernicola, Cicconi.

Livorno: Zima; Di Gennaro, Bogdan, Boben; Luci (74′ Del Prato), Agazzi, Morganella, Gasbarro, Rocca (70′ Stoian); Murilo (59′ Mazzeo), Raicevic. A disposizione di mister Breda: Neri, Plizzari, Marie Sainte, Gonnelli, Pallecchi, Porcino, D’Angelo, Rizzo A., Marsura.

Arbitro: Amabile di Vicenza

Reti: 28′ Mancosu (rig)

