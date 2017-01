Le pagelle di Carrarese – Pisa 2-2

Tabellino e pagelle del derby allo Stadio dei Marmi.

Infantino tra i migliori dei padroni di casa, Mannini e Peralta sugli scudi tra i nerazzurri.

Carrarese-Pisa 2-2

CARRARESE (4-3-2-1) Lagomarsini 5,5; Tavanti 6, Sbraga 7,5, Massoni 7, Barlocco 7,5; Gnahoré 7, Berardocco 7, Dettori 7; Erpen 7 (dal 33’ s.t. Cavion 7), Gyasi 7 (dal 18’ s.t. Gherardi 7); Infantino 7,5 (dal 25’ s.t. Cais 7,5). (Nocchi, Pedone, Benedini, Battistini, Sales, Alhassan, Gerbaudo, Vitiello, Bagni). All. Remondina 7,5.

PISA (4-3-3) Bacci 5; Dicuonzo 5 (dal 1’ s.t. Golubovic 7), Rozzio 6, Polverini 5, Forgacs 6; Verna 7, Ricci 7, Sanseverino 7 (dal 9’ s.t. Peralta 7,5); Varela 6,5, Starita 6 (dal 31’ s.t. Frugoli 6), Mannini 7,5. (Brunelli, Crescenzi, Lisuzzo, Fautario, Provengano, Cani, Montella, Di Tacchio, Giacobbe). All. Gattuso 6.

ARBITRO Candeo di Este 3.

MARCATORI Infantino (C) al 10’, Sbraga (C) al 23’ p.t.; Mannini (P) al 20’, Peralta (P) al 43’ s.t.

NOTE paganti 1731, abbonati 500, incasso di 16.780 euro.

Espulsi Lagomarsini al 37′ s.t. e il vice allenatore della Carrarese Tedeschi al 39′ s.t.; ammoniti Barlocco, Berardocco, Tavanti, Mannini, Dettori, Golubovic, Ricci. Angoli 4-8.