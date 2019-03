Carrarese Calcio 1908 informa che : i biglietti per il settore curva sud dello stadio ” Arena Garibaldi ” per la partita Pisa – Carrarese risultano esauriti, pertanto la società invita i tifosi giallo azzurri ad acquistare i biglietti nel settore gradinata al costo di 18.00 euro ( costo unitaro ) , più diritti di prevendita, e di 5.00 ( costo unitario ) più diritti di prevendita per i soggetti nella fascia d’età 6/14.