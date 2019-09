Intervista a #18 Giuseppe Caccavallo

Carrarese calcio intervista l’attaccante esterno Giuseppe Caccavallo, autore della seconda rete all’Artemio Franchi di Siena con cui si sono chiusi giochi nella partita contro il Siena.

Domenica a Siena è stata probabilmente la migliore Carrarese di inizio stagione?

La Carrarese ha dato dimostrazione di forza e carattere, non ha iniziato al massimo ma si è ripresa nel corso della partita e dopo la seconda rete abbiamo messo in ghiaccio la gara, come sanno fare le grandi squadre.

Le prime due partite con risultati inaspettati nelle previsioni di tutti ha pesato in questo nostro inizio di campionato. Certamente, poi, piano piano stanno rientrando un po’ tutti gli interpreti ed il nostro gioco e rendimento non potrà che crescere ed a Siena è stato dimostrato tutto questo.

Il fatto che tu sia subentrato a gara in corso denota la varietà e abbondanza della rosa azzurra?

In attacco siamo in otto giocatori con caratteristiche importanti e diverse tra loro ma ognuno di noi può essere decisivo dal primo minuto o a partita in corso. Non solo davanti ma anche a centrocampo e in difesa c’è abbondanza e imbarazzo della scelta per disputare una stagione da protagonisti.

La partita casalinga con la Pistoiese può rappresentare occasione per avere la continuità necessaria a stare nei piani alti della classifica?

La vittoria di Siena è iniezione di fiducia che scaccia i fantasmi e la negatività delle prime due giornate e chissà che non sia già la prima svolta, a livello mentale, del nostro campionato. La Pistoiese verrà a Carrara per disputare la propria partita ma se vogliamo stare in alto fino in fondo dobbiamo proseguire la strada del successo conseguito al Franchi di Siena.