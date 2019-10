Quattro azzurrini convocati nelle rappresentative nazionali

Carrarese Calcio 1908 informa che i giovani calciatori, SCUTO MATTIA – FOLCARELLI EDOARDO – BOLOGNA TOMMASO sono stati convocati per uno stage nella Rappresentativa Nazionale Under 15, che si terrà giovedì 24 ottobre a Città di Castello.

Convocazione per uno stage con la Rappresentativa Nazionale Under 16, anche per GATTI DAVIDE. Lo stage si terrà sempre a Città di Castello il 23 ottobre.

La società si congratula con i ragazzi e con tutto il Settore Giovanile azzurro per l’ottimo lavoro svolto.