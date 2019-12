Le statistiche di Carrarese – Pro Vercelli

In Toscana i confronti ufficiali tra le due squadre sono 5: in bilancio 1 successo gialloblu (4-0 nella coppa Italia di C 1984/85, gara finita ai tempi supplementari), 3 pareggi (ultimo 3-3 nella I Divisione Lega Pro 2013/14) ed 1 vittoria piemontese (1-0 nella C 2018/19).

Carrarese svagata prima della pausa: 6 i gol subiti dai marmiferi dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, nessuno peggio di loro nel girone A della C 2019/20. I ragazzi di Baldini si rifanno in avvio di ripresa, con 7 gol segnati, record in positivo del torneo.

Carrarese in flessione: non vince da 4 partite, con 2 pareggi e 2 sconfitte. Ultima affermazione toscana il 3-2 a Busto Arsizio sulla Pro Patria del 27 ottobre scorso.

Di fronte la regina dei gol con subentranti nella serie C girone A 2019/20 (7 gol i marmiferi) e l’unica compagine che finora segna solo con titolari (la Pro Vercelli).

Bianchi piemontesi in serie utile da 6 trasferte di fila, di cui 3 vinte e 3 pareggiate, con ultimo k.o. lo 0-1 a Monza del 14 settembre scorso.

Dirige De Tommaso di Rimini.