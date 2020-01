Intervista a Nicola Valente

Carrarese calcio 1908 intervista Nicola Valente, protagonista a tutta velocità dello scacchiere di Mister Silvio Baldini.

Carrarese brillante e protagonista di una serie positiva dopo la ripresa in seguito alla pausa invernale. È scattato qualcosa all’interno della squadra?

Il nostro momento di forma è buono come dimostrano risultati positivi ottenuti in serie.

A Pistoia ci è mancato solo il colpo del ko anche se all’ultimo secondo ci è stato negato un rigore clamoroso.

Ad ogni modo la squadra si è compattata, è cresciuta in tenuta e mentalità e chi ci affronta ha difficoltà a batterci .

Non dobbiamo abbassare la guardia e affrontare ogni sfida come una finale

A destra o a sinistra il risultato non cambia con un Nicola Valente in versione sprinter man. Il tuo giudizio sulla batteria di esterni di cui dispone la Carrarese?

Dal punto di vista personale mi sento cresciuto,maturato e migliorato nel contributo che riesco a fornire alla squadra.

La sintonia con il mister e lo Staff è stata immediata e cerco di ripagare la fiducia sapendo che oggi giocare a destra o sinistra non cambia ed oltre agli assist sono più incisivo in zona goal .

Domenica a Carrara si presenterà una Giana Erminio in cerca di punti salvezza, che partita ti aspetti?

Onestamente non penso molto a chi affrontiamo , non mi soffermo sulla posizione di classifica perché occorre essere la Carrarese dell’ultimo periodo per non avere brutte sorprese e toglierci la soddisfazione di raggiungere la posizione che meritiamo , il secondo posto che è nelle nostre mire è alla nostra portata