Primavera – Empoli-Sassuolo 3-3

Una rimonta incredibile regala il pareggio alla Primavera contro il Sassuolo nella sfida giocata oggi al Centro Sportivo di Monteboro. Una gara dai due volti, con gli ospiti padroni e gli azzurri caparbi a raggiungere il pareggio dopo essere andati sotto 0-3. Prima fase di gara equilibrata, con il Sassuolo che al 18’ passa in vantaggio, con Raspadori abile a mettere in rete di testa su assist di Manzari; cinque minuti ed ecco il raddoppio neroverde, con Canestrelli che erroneamente infila la propria porta sugli sviluppi di un corner. Il Sassuolo continua a far gioco e ci prova ancora con Manzari ma gli azzurri non sono da meno con Bozhanaj a rendersi pericoloso. Al 40’ il 3-0: contatto in area tra Kolaj e Matteucci con l’arbitro che assegna il calcio di rigore; dal dischetto va lo stesso numero 7 neroverde che non sbaglia. Prima dell’intervallo Empoli ad un passo dal gol, con la punizione dal limite di Montaperto che sfiora l’incrocio dei pali. La ripresa