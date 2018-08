Il countdown per il fischio d’inizio del campionato di Serie C 2018/2019 volge al termine. Tra poco più di due settimane ricominceranno le sfide per decretare le prossime promosse tra i cadetti che, secondo quanto annunciato dal Presidente Gravina, potrebbero essere addirittura sette.

Venerdì 7 Settembre conosceremo il roster definitivo mentre sabato 8 verranno sorteggiati i calendari del campionato più grande d’Italia. Un evento che Eleven Sports Italia trasmetterà su Serie C Tv (www.elevensports.it/live) e sulla propria pagina Facebook. Sulla scia delle dirette Facebook della Serie A sul proprio profilo inglese, Eleven Sports conferma la volontà di estendere i propri eventi anche sui social. I live delle partite di Coppa Italia Serie C su Facebook e su Twitter si sono rivelati un successo. I dati riscontrati su Facebook testimoniano come il trend sia in costante crescita con una reach che ha superato le 200K di persone raggiunte in occasione del debutto tra i professionisti della Juventus Under 23, prima società italiana in assoluto ad iscrivere la propria squadra B in Serie C. Ma i live sui social sono solo un assaggio di quanto vedremo con l’avvio del campionato. Anche in questa stagione sarà possibile seguire le partite in live streaming su Eleven Sports che si conferma per il quinto anno consecutivo la piattaforma ufficiale sulla quale seguire tutte le partite e le emozioni del campionato di Serie C. L’offerta, lanciata domenica 26 Agosto in occasione delle gare della fase a gironi di Coppa Italia, conferma la formula delle passate stagioni che prevede la vendita on line di pacchetti legati a una singola squadra e ticket per le singole partite ad un prezzo accessibile a tutti. Tra le grandi novità di quest’anno l’implementazione dei dispositivi compatibili con il rilascio dell’app ufficiale per Android tv, l’integrazione di Chromecast su desktop e app Android oltre ad airplay per IOS. I pacchetti sono acquistabili alla pagina www.elevensports.it/acquista in promo fino al 30 settembre:

– pacchetto Casa&Trasferta al prezzo speciale di € 35,90 per seguire tutte le partite di regular season di una singola squadra (dal 1° ottobre disponibile a €45,90);

– pacchetto Trasferta al prezzo promozionale di € 23,90 per seguire le partite esterne di regular season di una singola squadra (dal 1° ottobre disponibile a € 27,90);

– singola partita acquistabile in qualunque momento al prezzo di € 3,90.

A proposito di Eleven Sports: Fondata nel 2015, Eleven Sports è un provider internazionale dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi, nazionali e internazionali, e al lifestyle entertainment. Ogni anno trasmette circa 30.000 ore di eventi live per oltre 17 milioni di utenti tra Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, Singapore, Taiwan e Stati Uniti. Con la stagione calcistica 2018/19 Eleven debutterà anche nel Regno Unito e in Irlanda dove ha anche acquisito i diritti del campionato di Serie A e della Liga Spagnola, e in Portogallo, dove invece si è assicurata i diritti della Champions League, della Liga Spagnola e della Uefa Youth League, portando quest’ultimo paese a diventare il decimo mercato della piattaforma.

L’approccio della piattaforma Eleven assicura ai fan una user experience completa, anche attraverso i social media. La piattaforma OTT di Eleven è il fulcro della sua strategia a lungo termine, in quanto garantisce agli appassionati un’esperienza di visione flessibile su tutti i dispositivi digitali. Eleven offre una copertura in diretta dello sport nelle varie lingue locali, integrandola con notizie direttamente dagli stadi o in studio, contenuti digitali e programmazione locale. I servizi di Eleven sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multiscreen, full HD o 4K, prodotti localmente secondo i più alti standard di produzione internazionali.