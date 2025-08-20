Campionato prima giornata: Arezzo-Forlì a Di Reda di Molfetta
La partita Arezzo-Forlì, valevole per la prima giornata di campionato, sarà diretta da Antonio Di Reda di Molfetta. Assistenti: Gian Marco Cardinali di Perugia, Domenico Lombardi di Chieti. Quarto ufficiale: Mario Picardi di Viareggio.
