NELLA STESSA DIREZIONE | Dal 25 agosto al 6 settembre

Arezzo non è una città come le altre. È una città che vive di passione, che soffre e gioisce dentro novanta minuti, che si riconosce nei suoi colori, nei suoi cori, nella sua curva.
È una città che ha scelto il calcio come linguaggio, la squadra come famiglia e lo stadio come casa.
E ogni anno, quando la stagione riparte, non si tratta solo di programmare nuove partite.
Si tratta di scegliere.
Di scegliere se esserci. Se crederci.
Se continuare a camminare nella stessa direzione.
È questo il cuore della campagna abbonamenti amaranto: un invito a condividere ancora una volta il viaggio.
Un viaggio fatto di sacrifici e gioie, di fango e gloria, di lunedì amari e domeniche leggendarie.
Un viaggio dove nessuno si sente solo, perché la fede amaranto si muove in gruppo, come un popolo compatto, che sa dove andare. Sempre.
A guidare questo cammino, l’immagine di una mano che indica la via.
Un riferimento doppio, che parla sia alla cultura che al cuore: da un lato la mano della “Creazione di Adamo”, simbolo di rinascita e destino comune; dall’altro la mitica “Mano de Dios”, icona del calcio che sa essere divino, istintivo, imprevedibile.
Una citazione visiva che mescola arte e pallone, cielo e terra, sacro e profano.
Perché questa è la bellezza del calcio. Perché questa è l’anima dell’Arezzo.
Abbonarsi non è solo acquistare un posto.
È prendere posizione.
È scegliere di esserci non solo quando si vince, ma soprattutto quando si costruisce.
È un atto di responsabilità, un atto di amore. Un atto di appartenenza.
La Campagna Abbonamenti 2025/26 sarà prorogata dal 25 agosto al 6 settembre 2025.
A partire dal 25 agosto, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento con un rateo ridotto a 17 gare così da permettere a tutti i tifosi amaranto di non perdere l’occasione di vivere la stagione accanto al Cavallino.
Quest’anno più che mai, camminiamo insieme.
Fianco a fianco, curva dopo curva, minuto dopo minuto.
Nella stessa direzione.
PREZZI DAL 25 AGOSTO: