NELLA STESSA DIREZIONE | Dal 25 agosto al 6 settembre

Arezzo non è una città come le altre. È una città che vive di passione, che soffre e gioisce dentro novanta minuti, che si riconosce nei suoi colori, nei suoi cori, nella sua curva.

È una città che ha scelto il calcio come linguaggio, la squadra come famiglia e lo stadio come casa.

E ogni anno, quando la stagione riparte, non si tratta solo di programmare nuove partite.

Si tratta di scegliere.

Di scegliere se esserci. Se crederci.

Se continuare a camminare nella stessa direzione.

È questo il cuore della campagna abbonamenti amaranto: un invito a condividere ancora una volta il viaggio.

Un viaggio fatto di sacrifici e gioie, di fango e gloria, di lunedì amari e domeniche leggendarie.

Un viaggio dove nessuno si sente solo, perché la fede amaranto si muove in gruppo, come un popolo compatto, che sa dove andare. Sempre.

A guidare questo cammino, l’immagine di una mano che indica la via.

Un riferimento doppio, che parla sia alla cultura che al cuore: da un lato la mano della “Creazione di Adamo”, simbolo di rinascita e destino comune; dall’altro la mitica “Mano de Dios”, icona del calcio che sa essere divino, istintivo, imprevedibile.

Una citazione visiva che mescola arte e pallone, cielo e terra, sacro e profano.

Perché questa è la bellezza del calcio. Perché questa è l’anima dell’Arezzo.

Abbonarsi non è solo acquistare un posto.

È prendere posizione.

È scegliere di esserci non solo quando si vince, ma soprattutto quando si costruisce.

È un atto di responsabilità, un atto di amore. Un atto di appartenenza.



La Campagna Abbonamenti 2025/26 sarà prorogata dal 25 agosto al 6 settembre 2025.

A partire dal 25 agosto, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento con un rateo ridotto a 17 gare così da permettere a tutti i tifosi amaranto di non perdere l’occasione di vivere la stagione accanto al Cavallino.

Quest’anno più che mai, camminiamo insieme.

Fianco a fianco, curva dopo curva, minuto dopo minuto.

Nella stessa direzione.



PREZZI DAL 25 AGOSTO: