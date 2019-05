Play Off Serie C: Primi numeri

Sono oltre 100mila gli spettatori complessivi negli stadi delle prime gare dei Play off Serie C.

Domani 22 maggio si torna in campo con i play in stadi che stanno registrando il sold out.

Nati 27 anni fa, in questa edizione, i Play off si caratterizzano per 2 pass per la Serie B. Ai nastri di partenza si sono presentate 28 squadre.

Sugli spalti giovani tifosi, ma anche tanti sostenitori over 70. Il sipario si chiudera’ il prossimo 16 giugno in una data che prepara ad un compleanno speciale: quello della Lega Pro e dei tifosi delle squadre della C.

Il 13 luglio 1959 Artemio Franchi firmò la nascita della Lega dei Comuni.