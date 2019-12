Modena F.C in campo per l’Aseop

In queste festività 2019 il Modena ha deciso di realizzare un’iniziativa benefica di grande valore sociale e umano, grazie alla disponibilità dei propri main sponsor. L’intenzione è quella di tracciare una strada, dimostrando che il calcio è molto più che uno sport.

La squadra gialloblù in occasione di Modena-Ravenna, sabato 14 dicembre, scenderà in campo con un’edizione speciale della maglia canarina che ripoterà il marchio Aseop: Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica.

Sulla maglia del match con i bizantini ci sarà il solo logo Aseop e non i marchi dei partner Giacobazzi Vini, Sau, BlueRed, Medica Plus e Riacef che hanno aderito con grande entusiasmo e sensibilità all’iniziativa rinunciando alla visibilità di questo incontro per stare al fianco di una grande causa.

La casacca è stata ideata dalla società di comunicazione BiaNetwork e prodotta in esclusiva dallo sponsor tecnico Kappa.

Un’operazione condivisa con la soddisfazione di tutti.

Le maglie indossate dai calciatori durante il match con il Ravenna verranno messe all’asta.

Inoltre il Modena F.C, i suoi dipendenti e tutti gli sponsor, hanno rinunciato ai tradizionali doni natalizi destinando la cifra d’acquisto al finanziamento di Aseop.